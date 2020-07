Formula 1, Jean Todt risponde a Hamilton: “contano le vite di tutti, non solo quelle delle persone di colore” (Di martedì 21 luglio 2020) Nei giorni scorsi Lewis Hamilton non aveva avuto remore a puntare il dito contro la Formula 1, accusandola di fare ancora troppo poco nella lotta contro il razzismo. Peter Fox/Getty ImagesUn attacco diretto, scagliato nei confronti non solo di Liberty Media, ma anche della FIA nella persone di Jean Todt (“c’è bisogno di un leader, dov’’ Todt? Non dovrebbe essere compito mio chiamarli”). Parole che hanno spinto il numero uno della Federazione a intervenire, facendo sentire la propria voce: “Hamilton ha una forte sensibilità su questo tema, è una causa a lui cara. Le persone sono diverse, alcune compiono gesti eclatanti, altre combattono per la causa in silenzio ma ... Leggi su sportfair

