Final Fantasy VII Remake Parte 2: la nuova storia è solo all’inizio (Di martedì 21 luglio 2020) Il nuovo corso è nelle sue fasi iniziali. Per Kitase la storia di Final Fantasy VII Remake è appena cominciata, in attesa della Parte 2 Il progetto Final Fantasy VII Remake è destinato a durare ancora parecchi anni. Infatti in un intervista rilasciata a Famitsu, il producer Yoshinori Kitase ha dichiarato come la storia di questo nuovo corso sia appena cominciata. C’è ancora tanto da scoprire durante i prossimi episodi, che immaginiamo saranno ricchi di sorprese sia per i nuovi fan che per i veterani della saga. Final Fantasy VII Remake Parte 2 è in sviluppo, dettagli sulla storia arriveranno in futuro Ci ... Leggi su tuttotek

