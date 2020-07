“Due ventenni allontanati dal lido per un bacio gay” (Di martedì 21 luglio 2020) A Fregene due ragazzi sono stati allontanati da uno stabilimento balneare per scambio di effusioni in pubblico. Il gestore del lido ha difeso il bagnante che ha fatto la segnalazione: “Stavano andando ben oltre”. Un altro caso di omofobia o comunque di richiamo verso due ventenni per effusioni in spiaggia. Un bacio o forse … L'articolo “Due ventenni allontanati dal lido per un bacio gay” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Achillecaro : «Due ventenni allontanati dal lido per un bacio gay» - maxbarbieri1 : @decisamdonna Si ma per fare una quarantenne ci vogliono due ventenni.. É il risultato alla fine non è né uguale né… - hotdogclubPD : «Due ventenni allontanati dal lido per un bacio gay» - Pairsonnalites : ... se i protagonisti fossero un ragazzo e una ragazza, anziché due ventenni dello stesso sesso? La denuncia… - pairsonnalitesF : «Due ventenni allontanati dal lido per un bacio gay»: ... se i protagonisti fossero un ragazzo e una ragazza, anzic… -

