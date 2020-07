Coronavirus, se i contagi tornano a salire sappiamo finalmente a chi dare la colpa (Di martedì 21 luglio 2020) di Lara Taccini Se il nemico viene da fuori fa più paura. Abbiamo qualcuno da additare, qualcuno che non parla la nostra lingua, che varca i confini e viene a “ungere” la nostra terra. Non importa se l’untore è il lanzichenecco o il tunisino, il pakistano, il somalo di turno… è comunque colpevole in quanto straniero. E la storia come sempre si ripete e come sempre ci insegna poco. Oggi la guerra è contro l’infinitamente piccolo, un virus, con un prefisso persino regale, ce lo abbiamo in casa già da un po’ – sempre lo straniero ce lo ha portato, direte voi – ma se l’indice di contagio torna a salire abbiamo finalmente i colpevoli: i migranti che stanno sbarcando in questi giorni sulle nostre coste. Noi no, noi sempre ligi da quando ce lo hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

