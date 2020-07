Coronavirus 21 luglio: nuovi contagi ai minimi, salgono i tamponi (Di martedì 21 luglio 2020) I numeri della diffusione del Coronavirus in Italia, oggi 21 luglio: nuovi contagi ai minimi, salgono i tamponi, 15 i nuovi decessi in 24 ore. Poco più di 12mila attualmente positivi, esattamente 12.248 ovvero 156 in meno di ieri: continua la lenta ritirata del Coronavirus dall’Italia. Si tratta di un giorno positivo per quanto concerne … L'articolo Coronavirus 21 luglio: nuovi contagi ai minimi, salgono i tamponi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Mov5Stelle : Per sostenere le famiglie dopo la crisi causata dal coronavirus, ci siamo battuti per l'introduzione del… - matteosalvinimi : ?? SBARCATI IN FUGA DA QUARANTENA, GOVERNO DI PERICOLOSI INCAPACI ?? Sbarchi continui: a luglio registriamo il da… - fanpage : Il Ministro dell'Istruzione brasiliano è positivo al #Covid19 - dieffepi : RT @sole24ore: Coronavirus, in Italia oggi 128 nuovi casi e 15 morti - cardono : Confronto casi Coronavirus tra giorno 21 e 20 luglio c.a. fonte Protezione Civile -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus luglio Coronavirus mondo, l'Oms mette in guardia: "Rischio emergenza Africa" la Repubblica Coronavirus, la situazione in Trentino al 21 luglio

5 positivi su 5.500 tamponi effettuati: sono questi i dati della rilevazione a tappeto con tampone effettuata nelle scorse settimane nei 18 Comuni trentini, che evidenziano un indice di prevalenza del ...

Coronavirus, in Lombardia 34 nuovi casi e un solo decesso. Due province a zero contagi

Milano, 21 luglio 2020 - In Italia oggi, martedì 21 luglio, sono 129 i nuovi contagi e 15 i morti in relazione all'emergenza Covid-19. Sui nuovi positivi nazionali, 34 sono casi accertati in Lombardia ...

5 positivi su 5.500 tamponi effettuati: sono questi i dati della rilevazione a tappeto con tampone effettuata nelle scorse settimane nei 18 Comuni trentini, che evidenziano un indice di prevalenza del ...Milano, 21 luglio 2020 - In Italia oggi, martedì 21 luglio, sono 129 i nuovi contagi e 15 i morti in relazione all'emergenza Covid-19. Sui nuovi positivi nazionali, 34 sono casi accertati in Lombardia ...