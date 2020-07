Camorra, la scia di sangue del clan Moccia a Sant’Antimo e Grumo: due arresti per omicidio (Di martedì 21 luglio 2020) Due arresti per omicidio. Il primo eseguito per l’uccisione di Immacolata Capone, avvenuto a Sant’Antimo nel marzo del 2004. L’altro per la morte di Ambrosio Aniello, avvenuto nel 2014 a Grumo Nevano. clan Moccia, omicidio di Camorra a Sant’Antimo Su ordine della DDA, sono stati i Carabinieri del ROS di Napoli e del Nucleo Investigativo … L'articolo Camorra, la scia di sangue del clan Moccia a Sant’Antimo e Grumo: due arresti per omicidio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

