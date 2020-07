Calciomercato Fiorentina – Chiesa e Castrovilli l’Inter li ha messi nel mirino (Di martedì 21 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina – La salvezza è ormai un’obiettivo raggiunto e in casa viola in questo momento si guarda molto alla sistemazione della rosa per il prossimo anno. Si parte dalla scelta dell’allenatore, visto che Iachini lascerà il club a fine stagione, e il primo della lista è Spalletti che ha un’intesa di massima con la società ma ancora non sono arrivate le firme. Ieri si è parlato di un interessamento nei confronti di Mario Gotze, oltre alle voci su Mario Mandzukic e Thiago Silva. Ma non dimentichiamo degli acquisti fatti a gennaio come Amrabat e Kouame, Commisso ha un progetto validissimo e vuole portarlo avanti nel migliore dei modi. Arriviamo però alle cessioni, la prima su tutte dovrebbe essere quella di Milenkovic, che sembra il giocatore che insieme a ... Leggi su giornal

SkySport : Il futuro di Juric tra Fiorentina e Verona. Cagliari, Liverani favorito su Di Francesco - navispazjali : RT @AppTcf: ?? TCF Speciale #Calciomercato - @ACF_Womens, ecco Martina Piemonte - GiannijStinson5 : RT @AppTcf: ?? TCF Speciale #Calciomercato - @ACF_Womens, ecco Martina Piemonte - AppTcf : ?? TCF Speciale #Calciomercato - @ACF_Womens, ecco Martina Piemonte - sportli26181512 : Fiorentina, caos centro sportivo: Commisso è furioso e presto si farà sentire: Fin dal suo arrivo a Firenze, Rocco… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Gotze e Mandzukic sensibili alla corte di Ribery fiorentinanews.com Calciomercato Fiorentina, Iachini non verrà confermato. Ecco il possibile nome

Il suo compito era quello di salvare la squadra viola. Lo ha fatto con quattro giornate d’anticipo, ma non è bastato per essere riconfermato da Commisso. Commisso ha deciso: Iachini non siederà sulla ...

Sconcerti a TMW RADIO: "Stagione importante per CR7. Sulla lamentele di Conte..."

Mario Sconcerti, noto giornalista, è stato intervistato da Tmw Radio, durante Stadio Aperto. Cosa dire della stagione di CR7? "È stata molto importante perché continua. Ha avuto pochissimi momenti di ...

Il suo compito era quello di salvare la squadra viola. Lo ha fatto con quattro giornate d’anticipo, ma non è bastato per essere riconfermato da Commisso. Commisso ha deciso: Iachini non siederà sulla ...Mario Sconcerti, noto giornalista, è stato intervistato da Tmw Radio, durante Stadio Aperto. Cosa dire della stagione di CR7? "È stata molto importante perché continua. Ha avuto pochissimi momenti di ...