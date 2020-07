Ascolti flop per The Resident, arriva in soccorso Sorelle con Anna Valle (Di martedì 21 luglio 2020) Il paranormale arriva su Rai1 con Sorelle, la fiction che vede protagonista Anna Valle che torna in replica su Rai 1 da martedì 21 luglio in prima serata prendendo così il posto di The Resident 2, che non ha brillato con gli Ascolti della prima puntata. Sorelle, anticipazioni prima puntata Chiara Silani, avvocato di successo in uno studio di Roma, è costretta a tornare a Matera, sua città d’origine per l’improvvisa sparizione della sorella Elena, che vive lì con i suoi tre figli nati dalla relazione con l’allora marito Roberto Roversi che era stato il fidanzato proprio di Chiara. L’avvocatessa pare essere l’unica a preoccuparsi per la strana sparizione di Elena mentre i nipoti sembrano essersi ... Leggi su tvzap.kataweb

Gli ascolti di Manifest 2 hanno evidenziato uno scarso interesse da parte degli spettatori per il seguito delle vicende dei passeggeri del misterioso volo 828. Il dato, già poco soddisfacente ...

