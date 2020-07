Alex Zanardi lascia l’ospedale di Siena: una resa o una speranza? (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi lascerà l’ospedale di Siena dove è ricoverato dal 19 giugno per trasferirsi in un centro di riabilitazione specializzato, in Italia o più probabilmente, all’estero. Come leggere la notizia dei medici senesi. I medici dell’ospedale di Siena dove Alex Zanardi è ricoverato dal giorno del gravissimo incidente sulle strade toscane (19 giugno), hanno fatto la loro parte. Hanno operato per tre volte il campione mantenendolo sempre in coma farmacologico. Alex ha risposto in maniera positiva alla riduzione della sedazione a cui è stato sottoposto dalla scorsa settimana. La dimissione del campione paralimpico e il susseguente trasferimento in un centro specialistico di neuro-riabilitazione ... Leggi su chenews

