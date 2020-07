Alex Zanardi dimesso e trasferito in un centro di riabilitazione: gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi, dimesso, lascia il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. L’ex campione di Formula 1 è stato trasferito oggi, martedì 21 luglio 2020, in un centro nel Lecchese, per intraprendere un percorso di neuroriabilitazione. A rendere note le dimissioni dell’atleta la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria, dove il 53enne era stato ricoverato dopo l’incidente del 19 giugno scorso con la sua handbike. «In questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta», si apprende attraverso il comunicato del nosocomio senese. leggi anche l’articolo —> Alex Zanardi come sta, iniziato ... Leggi su urbanpost

