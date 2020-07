Ag.Bale chiarisce: “Gareth resterà a Madrid. Non c’è odio con Zidane” (Di martedì 21 luglio 2020) L’agente di Gareth Bale, Jonathan Barnett ha chiarito la posizione del suo assistito. Ai microfoni della BBC il procuratore ha dichiarato: “Gareth sta bene, ha ancora due anni di contratto. Ama vivere a Madrid e non andrà da nessuna parte. Certo, c’è stato interesse nei suoi confronto ma è difficile trovare un club che possa permetterselo”. Il campione gallese è vincolato ad un contratto fino al 2022, ma a più riprese non è stato schierato da Zinedine Zidane per il ritorno del campionato dopo il lockdown: “Gareth non sta cercando di sopravvivere a Zinedine Zidane, non c’è odio. Semplicemente Zidane non lo fa giocare. Gareth si allena ogni giorno e lo fa bene”. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

Bale chiarisce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bale chiarisce