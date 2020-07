Uomini e Donne, Marco Cartasegna e la 'seconda pubertà': 'Ho preso due taglie. Un po' di panzetta, tanta consapevolezza' (Di lunedì 20 luglio 2020) Marco Cartasegna , ex tronista di ' ', è tornato sui social con una foto in costume assieme alla mamma. Marco, un po' più abbondante rispetto al passato, ha confessato di vivere la sua 'seconda ... Leggi su leggo

GDF : Auguri alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per il 155° Anniversario di Fondazione. Vicini nell'animo e… - ItalianNavy : Auguri alle donne e agli uomini delle Capitanerie di Porto #MarinaMilitare #NoiSiamolaMarina - matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - AristarcoScann1 : RT @GDF: Auguri alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per il 155° Anniversario di Fondazione. Vicini nell'animo e nel servizio.… - FalcionelliFede : RT @GDF: Auguri alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per il 155° Anniversario di Fondazione. Vicini nell'animo e nel servizio.… -