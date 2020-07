Uomini e Donne, ex tronista diventa papà: "Non vedo l’ora che arrivi il giorno del parto" (Di lunedì 20 luglio 2020) Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli presto genitori, arriva l'annuncio dell'ex tronista di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon

matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - RaiTre : 'Esiste al mondo una specie di setta di cui fanno parte uomini e donne di ogni estrazione sociale, sono gli insonni… - fanpage : Il sistema immunitario delle donne è più agile, scattante e anche più irascibile rispetto a quello degli uomini - cettabone : RT @g_effe: @mircoDmirco Se la famiglia, non è composta da un uomo ed una donna, non ci sarà più una famiglia. Due donne che stanno insieme… - micheleguarino8 : RT @DavLucia: Gli uccelli volavano xké erano creature di Dio,volavano gli angeli,xké creature di Dio Uomini e donne avevano lunghi arti e… -