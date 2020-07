Un grande ingorgo di pagamenti. Lavoratori autonomi: “Costretti a chiudere se le tasse non slittano” (Di lunedì 20 luglio 2020) Da oggi settimana di fuoco per 6 milioni di italiani che si trovano a dover pagare il conto rispettando numerose scadenze fiscali. Fino a fine luglio sul calendario si sono accumulate 246 scadenze, di queste 51 sono previste solo in questa giornata. Tra i vari versamenti previsti Irpef, Ires, Irap, Iva, diritti camerali, imposta di bollo fatture elettroniche, contributi provideziali. Altri 65 versamenti entro il 30 luglio e 26 entro il 31 luglio. Le casse dello Stato dovrebbero incassare un totale di 33,8 miliardi. Un colpo grosso per le tasche degli italiani a distanza di solo due mesi dalla fine del lockdown. È impensabile pretendere che i piccoli e medi imprenditori riescano a farsi carico di un tale peso fiscale. Altro che rinvii, qui si sarebbe dovuto attuare un giubileo fiscale. È una follia! Non solo il governo non ha dato la liquidità necessaria per ... Leggi su ilparagone

