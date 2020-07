“Un dolore profondo”. La commovente confessione di Katia Ricciarelli durante Io e Te (Di lunedì 20 luglio 2020) Oramai è sempre presente nelle nostri tv ogni pomeriggio. Parliamo di Katia Ricciarelli che in questi ultimi mesi è tornata protagonista grazie alla rubrica “Dillo a Katia” che gestisce all’interno del format postprandiale di Rai1 Io e Te. Personaggio da anni molto noto al pubblico televisivo, anche grazie al suo matrimonio civile con Pippo Baudo, la cantante lirica aveva già parlato in passato di un trauma subito per colpa di un uomo di chiesa. Ora, in un’intervista concessa al settimanale DiPiù, Katia Ricciarelli è tornata a raccontare, e più approfonditamente, del periodo più complicato della sua vita. Un frate che la seguiva nelle prove di canto ebbe per lei delle attenzioni sbagliate e cercò addirittura di convincerla ... Leggi su caffeinamagazine

