Tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez è durata come un gatto in tangenziale: il flirt è già finito (Di lunedì 20 luglio 2020) Il flirt tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez sarebbe già naufragato. L’indiscrezione arriva da Giornalettismo che parla di Simone Susinna alle prese con una nuova fiamma dopo la relazione con la modella. A quanto pare l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia della modella Anamoy. Stefano De Martino e Mariana... L'articolo Tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez è durata come un gatto in tangenziale: il flirt è già finito proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

