Tasse, le scadenze previste dal 20 al 31 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Tasse, le scadenze previste dal 20 al 31 luglio. Una maratona che il Mef ha deciso di non rinviare. ROMA – Sono 142 le scadenze delle Tasse previste dal 20 al 31 luglio. Nonostante le proteste da parte dei commercialisti, il Governo ha deciso di non rinviare la deadline con gli italiani che sono chiamati a sborsare i soldi entro le date decise dalla maggioranza. Un ulteriore proroga, fanno sapere fonti del Mef citate dall’Agi, inciderebbe sulla Nota di aggiornamento al Def che deve essere presentata al Parlamento entro la fine di settembre. Una decisione che rischia di ‘pesare’ sui risparmi degli italiani che ancora non si sono ripresi dal lockdown. Le prime scadenze Le prime scadenze ... Leggi su newsmondo

