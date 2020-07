Spider-Man: Miles Morales, info su frame rate e risoluzione! (Di lunedì 20 luglio 2020) Rrrivano novità sul frame rate e la risoluzione di Spider-Man: Miles Morales. Si potrà scegliere tra performance e qualità dalle opzioni Il profilo Twitter di Insomniac svela le prime novità sulle opzioni grafiche di Spider-Man: Miles Morales. All’interno del gioco infatti avremo la possibilità di scegliere tra più modalità. La prima prediligerà le performance e la fluidità, puntato ai 60 fps. Probabilmente la seconda invece spingerà al massimo il motore grafico per rendere Manhattan la più bella possibile. Ecco tutti i dettagli. Risoluzione e frame rate di Spider-Man: Miles Morales, ma ... Leggi su tuttotek

