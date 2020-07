Sicurezza: 60 casi di truffa tramite sms e false email (Di lunedì 20 luglio 2020) Solo nel 2020 la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni ha denunciato 60 casi di phishing e sim-swap sul territorio piemontese. Le ultime due nei giorni scorsi, nel primo caso, la vittima ha ricevuto un sms, privo di numero, da un mittente che rimandava a un istituto bancario, che lo informava di accessi anomali al conto corrente e per questo indicava un link al quale collegarsi, al fine di verificare i dati. Il malcapitato ha seguito il suggerimento, accendendo al link e inserendo dati personali e pin di Sicurezza. Poco dopo, la vittima e’ stata contattata da un numero verde, l’operatore lo ha avvisato che erano stati effettuati 5 bonifici da 1500 euro A questo punto, l’operatore stesso ha invitato il cliente, qualora non ne avesse riconosciuta la paternità, a bloccarli. In tal senso utente e operatore hanno iniziato ... Leggi su nuovasocieta

