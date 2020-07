Salvatore Ferragamo inizia il suo viaggio con Centric PLM™ (Di lunedì 20 luglio 2020) L'iconica casa di moda italiana collabora con Centric Software® per coniugare tecnologia innovativa e tradizione artigianale CAMPBELL, California, 20 luglio 2020 /PRNewswire/



Salvatore Ferragamo, il prestigioso brand italiano di moda e beni di lusso, ha implementato Centric PLM (Product Lifecycle Management). Centric Software® offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso, di largo consumo e dell'home design per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale. Fondato nel 1927, Salvatore Ferragamo è uno dei principali player internazionali nel settore del lusso. Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione ... Leggi su iltempo

fourGoTwiThu : I'm at Salvatore Ferragamo in Singapore - laConceria : La manovia di @Ferragamo è un film in flash foward - jessicamirella9 : Salvatore Ferragamo - GUAIZINE : ?? guaizine: Salvatore Ferragamo #FerragamoAW20 #MFW by Guaizine | Jan. 2020 More on - MasdelMedio : Salvatore Ferragamo se embarca con Centric PLM™ -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo inizia il suo viaggio con Centric PLM™ Adnkronos Ferragamo implementa la soluzione PLM di Centric Software

Volendo dare un tocco moderno alla sua tradizione artigianale la maison fiorentina ha lanciato un'iniziativa imprenditoriale chiamata "Innovazione e Tradizione, Insieme". Nell'ambito di tale strategia ...

Top e short abbinati sono di moda: il trend del completo coordinato in estate spopola tra le star

Fantasie rigate sui toni del blu e del tabacco caratterizzano i completini coordinati in maglia visti sulla passerelle Primavera/Estate 2020 di Salvatore Ferragamo, mentre da Fendi sfilano total ...

Volendo dare un tocco moderno alla sua tradizione artigianale la maison fiorentina ha lanciato un'iniziativa imprenditoriale chiamata "Innovazione e Tradizione, Insieme". Nell'ambito di tale strategia ...Fantasie rigate sui toni del blu e del tabacco caratterizzano i completini coordinati in maglia visti sulla passerelle Primavera/Estate 2020 di Salvatore Ferragamo, mentre da Fendi sfilano total ...