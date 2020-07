Recovery Fund, i frugali già esultano. A Rutte piace il “super-freno”. Kurz compatta la squadra. Doppia via d’uscita da Michel sotto i 400 miliardi di aiuti (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Nessuna rottura tra i Paesi frugali, a discapito delle voci arrivate dopo l’ultima notte di trattative al Consiglio europeo, anzi. Il gruppo da quattro è passato a cinque, con l’aggiunta della Finlandia a rinforzare il fronte unito «dalla decisione migliore», dice soddisfatto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. «Se crei un gruppo e combatti per gli interessi comuni – dice Kurz – puoi spingerti molto in là e sono molto felice che il gruppo dei frugali sia cresciuto perché non avremmo mai potuto raggiungere questo risultato da soli». Riprenderà alle 16 il Consiglio europeo dopo una notte di trattative a oltranza senza concreti passi avanti, tra riunioni ristrette e minacce incrociate. Come quelle ... Leggi su open.online

