Qui si sta consumando un genocidio. Lettera dal Brasile (Di lunedì 20 luglio 2020) Care amiche e cari amici, In Brasile si sta consumando un genocidio! Mentre vi scrivo Covid-19, apparso da queste parti nel febbraio di quest’anno, ha già ucciso 79mila persone. Sono oltre 2 milioni le persone contagiate. È verosimile che presto si raggiunga la soglia dei 100mila morti. Quando penso che nella guerra del Vietnam, durata 20 lunghi anni, sono state sacrificate le vite di 58 mila militari statunitensi, mi rendo conto della gravità di quanto sta accadendo nel mio paese. … Continua L'articolo Qui si sta consumando un genocidio. Lettera dal Brasile proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Mov5Stelle : Lunedì sera a partire dalle 20:30 non perdere la diretta streaming di #RipartelItalia, il tour online del MoVimento… - guglielmomonte5 : @LegaSalvini Che persona inutile e per di più contro gli Italiani ma se non gli sta bene stare qui se ne vada in Olanda dal suo amico rutto. - ilduca81875061 : @AzzurraBarbuto La verità fa male soprattutto ai deboli e cretini (quindi comunisti, clandestini, amici dei comunis… - luigidesiderato : @micheleboldrin @emanuelefelice2 @AndreaOrlandosp @elpais_america E qui ci sta proprio bene un incontenibile ROTFL !!!?????????????? - rogahsgroupie : mi sto sentendo un attimino male perché la mia coinquilina mi ha detto che sta preparando la tesi e io sono qui che… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui sta Qui si sta consumando un genocidio. Lettera dal Brasile | il manifesto Il Manifesto Qui si sta consumando un genocidio. Lettera dal Brasile

Da qui il suo rifiuto a decretare il lockdown, a recepire le linee guida dell’OMS, a importare respiratori e dispositivi di protezione individuale. È dovuta intervenire la Suprema Corte, delegando ...

F1, Hamilton domina il Gp d’Ungheria. Gara difficile per LeClerc che chiude 11esimo

Nuova prova di forza e netta superiorità di Lewis Hamilton e della sua Mercedes. Il campione del mondo ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio d'Ungheria dove gli sprazzi di pioggia non sono ...

Da qui il suo rifiuto a decretare il lockdown, a recepire le linee guida dell’OMS, a importare respiratori e dispositivi di protezione individuale. È dovuta intervenire la Suprema Corte, delegando ...Nuova prova di forza e netta superiorità di Lewis Hamilton e della sua Mercedes. Il campione del mondo ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio d'Ungheria dove gli sprazzi di pioggia non sono ...