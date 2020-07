Pallone d’Oro 2020, c’è la decisione ufficiale: cosa succederà quest’anno (Di lunedì 20 luglio 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, anche per il calcio si sta trattando di un 2020 anomalo e singolare. Da France Football, è arrivata la decisione sul Pallone d’Oro L’emergenza Coronavirus sta rendendo il 2020 un anno decisamente anomalo e singolare. Anche per lo sport, la situazione è la medesima. Dopo il lungo lockdown, le principali attività … L'articolo Pallone d’Oro 2020, c’è la decisione ufficiale: cosa succederà quest’anno proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

