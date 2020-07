Morto Lucio Urtubia: rubava alle banche per donare ai poveri (Di lunedì 20 luglio 2020) Viveva a Parigi, era spagnolo. Faceva il muratore ma svaligiava e truffava banche per aiutare i migranti e gli oppositori del regime fascista di Franco. Dicono che fosse come Robin Hood: rubava ai ricchi per donare ai poveri. Lucio Urtubia è Morto ieri, a 89 anni, nella sua casa di Parigi. Si era trasferito lì … L'articolo Morto Lucio Urtubia: rubava alle banche per donare ai poveri proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

kiara86769608 : Robin Hood: si chiama Lucio Urtubia e ieri, a 89 anni, è morto nella sua casa di Parigi, per anni ha imperversato… - lagigetti : RT @Brunomgiordano: È morto a 89 il mitico militante anarchico e storico oppositore antifranchista Lucio Urtubia Una vita per la giustizia… - AndreaGnarluz : RT @Brunomgiordano: È morto a 89 il mitico militante anarchico e storico oppositore antifranchista Lucio Urtubia Una vita per la giustizia… - akakarolina : RT @Brunomgiordano: È morto a 89 il mitico militante anarchico e storico oppositore antifranchista Lucio Urtubia Una vita per la giustizia… - Marco_antifa : -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Lucio Morto Lucio Urtubia, il “Robin Hood” anarchico che svaligiava banche e donava tutto ai poveri Fanpage.it Morto Lucio Urtubia, il “Robin Hood” anarchico che svaligiava banche e donava tutto ai poveri

Se Robin Hood – il popolare eroe medievale che rubava ai ricchi per donare ai poveri – sia esistito o si tratti solo di una figura leggendaria non è ancora chiaro. Di certo, però, il ‘900 ha avuto il ...

Fu scenografa, costumista e pittrice: addio a Sibylle Geiger

Eclettica e anticonformista, si è spenta all'età di novant'anni. Nel 2019 il rientro in Svizzera dalla Toscana, per motivi di salute. L'artista svizzera Sibylle Geiger, costumista e scenografa partico ...

Se Robin Hood – il popolare eroe medievale che rubava ai ricchi per donare ai poveri – sia esistito o si tratti solo di una figura leggendaria non è ancora chiaro. Di certo, però, il ‘900 ha avuto il ...Eclettica e anticonformista, si è spenta all'età di novant'anni. Nel 2019 il rientro in Svizzera dalla Toscana, per motivi di salute. L'artista svizzera Sibylle Geiger, costumista e scenografa partico ...