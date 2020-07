L’OFB e un pubblico di tutte le età: l’incantevole omaggio ai Queen (VIDEO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il maestro abbandona per un attimo l’orchestra e si rivolge al pubblico. Muove le mani dal basso verso l’alto, invita i presenti ad accompagnare la musica con gli applausi. Sulle gradinate persone di tutte le età. Bambini, mamme, papà, nonni, nessuno di loro ha il volto annoiato. Alcuni sorridono, interdetti come sono da tanto eclettismo. Non è una scena usuale ma piace, piace tantissimo. Nella notte del Teatro Romano riecheggiano le note immortali dei Queen per un omaggio sui generis. L’Orchestra Filarmonica di Benevento ha deciso di inserirlo nel programma della sua stagione concertistica, una scelta perfetta. Guidata dal maestro Giuseppe Lanzetta, l’Ofb ha fatto il pieno di entusiasmo ancora una volta chiudendo il primo ciclo di ... Leggi su anteprima24

