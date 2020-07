L'infettivologo Andreoni: 'Il virus è tra noi, non sono tutti asintomatici. I nuovi positivi sono più giovani' (Di lunedì 20 luglio 2020) La pandemia di coronavirus non è ancora finita e il Covid-19 è ancora tra noi. L'infettivologo Massimo Andreoni , direttore di Malattie infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore ... Leggi su leggo

Adnkronos : #Covid, l'infettivologo: 'Ancora ricoveri, avremo 5-6 mesi critici' - crazybalzano : @affittozorro @meteorologo777 Visto quello che dice oggi il prof. #Andreoni (clinico come #Bassetti...) del Policli… - xblunotte : amici di - Labellapassante : Crescono i ricoveri, 'troppa imprudenza': i pericoli dell'estate - lucat1674 : Crescono i ricoveri, 'troppa imprudenza': i pericoli dell'estate -

Covid-19 è ancora tra noi. "I ricoveri ci sono, non è vero che abbiamo solo a che fare con asintomatici. Diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive perché in media i nuovi positivi sono più giova ...Il coronavirus non è sparito, in giro non ci sono solo asintomatici. Questo il riassunto dell’intervista a Massimo Andreoni, direttore di Malattie infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma e dirett ...