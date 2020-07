Lega Pro, Ghirelli: “Dopo indagine Virtus Verona-Gubbio verrà introdotto quarto uomo in Serie C” (Di lunedì 20 luglio 2020) L’inchiesta della Procura di Roma su una presunta combine nella partita Virtus Verona-Gubbio di Serie C (tanti scommettitori non persero la propria schedina per via dell’infortuno dell’arbitro che portò alla sospensione in assenza di quarto ufficiale) ha deciso di far agire il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che ha annunciato un’importante novità nel campionato di terza divisione: “Tutte le partite sono monitorate attraverso SportRadar rendendo così più difficile l’azione di chi volesse manipolare un risultato di una partita di Lega Pro. Per quanto riguarda la Serie C, dopo aver dotato gli arbitri e gli assistenti degli auricolari per consentire di utilizzare ... Leggi su sportface

