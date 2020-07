Le Partite Iva non possono pagare il prezzo del malaffare di Stato (Di lunedì 20 luglio 2020) di Lorenza Morello. L’ho detto e ripetuto sin dall’inizio: esigere le tasse da artigiani e commercianti dopo la chiusura per il lockdown e la crisi economica mordente di questi ultimi dieci anni è immorale. Se lo Stato è senza soldi non è certo colpa degli italiani, così come non è colpa del popolo se in ospedale le persone non sono seguite come sarebbe doveroso in un paese con una imposizione fiscale più alta d’Europa ma dove ciononostante mancano i letti in terapia intensiva i tagli alla sanità e i blocchi ai concorsi pubblici per i medici sono stati prassi durante tutti questi anni. Gli italiani, come media più alta d’Europa, lavorano e risparmiano, pertanto la colpa è di una serie di governi non all’altezza che hanno portato il Paese a essere e a diventare quello che ... Leggi su ilparagone

