L’app per il tracciamento dei contatti in Irlanda va piuttosto bene (Di lunedì 20 luglio 2020) È stata realizzata più velocemente rispetto a quelle di altri paesi europei, ed è stata già molto scaricata Leggi su ilpost

SerieA : Tutto pronto per un altro weekend di calcio! Ecco la programmazione della 34ª giornata di #SerieATIM. ?? Scopri l'… - SerieA : Questa sera via alla 33ª giornata di #SerieATIM. Ecco la programmazione completa. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega… - matteograndi : Immuni l’abbiamo scaricata così in pochi che presto lanceranno un app di incontri per aiutare quelli che l’hanno scaricata a incontrarsi. - let_me_fly_0 : @vallini_chiara si chiaramente n4ver negli ultimi tempi ha rotto veramente i maroni, solo mi dispiace per l'app vli… - LordKeta : @lamelaAmica Sinceramente per me è stato facilissimo: basta l'ISEE che già facevo e la carta d'identità elettronica… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app per Ilan, giovane ingegnere biomedico: «La mia app individua i sintomi del Covid» Corriere della Sera