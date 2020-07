La Juventus ipoteca lo Scudetto. Non basta il cuore di una Lazio rimaneggiata (Di lunedì 20 luglio 2020) Stavolta la maledizione del 2-0 non c’è stata. Dopo le rimonte subite contro Milan e Sassuolo dopo essere passati sul doppio vantaggio, la Juventus batte la Lazio per 2-1 e ipoteca il nono Scudetto consecutivo del club bianconero. All’Allianz Stadium la Juventus si porta a +8 dall’Inter, fermata dalla Roma sul 2-2 nel posticipo di domenica della trentaquattresima giornata di Serie A, a +9 dall’Atalanta e addirittura a +11 dalla Lazio, che ha ormai abdicato dal ruolo di anti Juventus. La squadra di Sarri compie il balzo forse decisivo per lo Scudetto e lo fa grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Per CR7 è una serata speciale: tocca quota 30 gol in classifica marcatori e diventa il calciatore più veloce ... Leggi su sportface

