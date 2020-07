La foto di una macchina precipitata su una scogliera è del 2017 e non è stata scattata in Sardegna (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 18 luglio 2020 è stata pubblicata su Facebook una foto che mostra una macchina sopra a degli scogli in riva al mare. L’immagine è accompagnata da un commento scritto da chi ha pubblicato il contenuto in cui si sostiene che la scena si sarebbe verificata sulla spiaggia di Las Tronas, in Sardegna. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Immagine pubblicata su Facebook il 18 luglio 2020 – Fuori contesto La foto è reale, ma non mostra una scena verificatesi in Sardegna a luglio 2020 Lo scatto risale al 31 agosto 2017 e mostra una macchina precipitata sulla scogliera a Manfredonia (Puglia), come si può verificare qui e qui. L'articolo <i ... Leggi su facta.news

