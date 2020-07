Grassi: Censire nomadi e mandare a casa chi non vuole regolarizzarsi (Di lunedì 20 luglio 2020) Grassi: Censire nomadi e mandare a casa chi non vuole regolarizzarsi – “In quattro anni la giunta Raggi non ha fatto nulla sul fronte della gestione dei campi rom e delle migliaia di insediamenti abusivi che proliferano dalle rive del fiume Tevere fino ad ogni angolo della città. Una situazione intollerabile che rende Roma una città insicura e incapace di assistere le persone che realmente hanno bisogno di aiuto”. Così in una nota Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma. “L’ennesimo rogo a via Candoni dimostra che questi luoghi sono pericolosi, insalubri e spesso mortali. L’amministrazione conosce queste realtà ma non vuole prendere iniziative, ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Grassi Censire Grassi: Censire nomadi e mandare a casa chi non vuole regolarizzarsi RomaDailyNews