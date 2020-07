Gazzetta - Milik tra i candidati per la Juve, ma il dialogo col Napoli è complicato: la situazione (Di lunedì 20 luglio 2020) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: "La Juve è sempre interessata a Milik: il polacco rientra nella lista dei candidat ... Leggi su tuttonapoli

MimmoWolit : @Gazzetta_it perché non andate a rivedere il gol di Milik? La palla ciccata non andava in porta ma si allarga verso… - sportli26181512 : Napoli-Udinese, le pagelle: Ospina da applausi, 6,5. Fofana non affonda: 6: Napoli-Udinese, le pagelle: Ospina da a… - sportli26181512 : Prodezza di Politano al 95': il Napoli aggancia il Milan. Udinese beffata: Prodezza di Politano al 95': il Napoli a… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik, l’uomo con la valigia ha perso la strada del gol - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Napoli #Milik, l’uomo con la valigia ha perso la strada del gol -