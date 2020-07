Effetti Covid-19, Regioni: c'è accordo con governo su minori entrate (Di lunedì 20 luglio 2020) E' stato trovato l'accordo tra le Regioni e il governo per recuperare le risorse 'venute meno nei bilanci regionali a causa della pandemia'. Lo annuncia Donato Toma, che ha presieduto la Conferenza ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Effetti Covid Effetti Covid-19, Regioni: c'è accordo con governo su minori entrate TGCOM Come nasce un focolaio al ristorante: il caso di Savona (in due tavoli diversi)

Più di un milione di fatturato l’anno di media, aveva chiuso per il Covid prima ancora delle disposizioni regionali ... di “nuovo cluster partito da Best Sushi l’8 luglio” e in effetti è così: 17 ...

Con il lockdown crollo dei parti prematuri in tutto il mondo: donne meno stressate

Uno dei possibili effetti collaterali del lockdown in tutto il mondo è la nascita di molti meno neonati prematuri rispetto alla norma. Lo affermano, riporta il New York Times, studi condotti in divers ...

