Doppio Ronaldo: la Juve batte la Lazio (2-1), va a “+8” e vede lo scudetto (Di lunedì 20 luglio 2020) Il big match della trentaquattresima giornata di serie A tra Juventus e Lazio si appena concluso con il punteggio di 2-1 per i bianconeri. Ad aprire le marcature è stata proprio la squadra di Sarri grazie al rigore siglato da Cristiano Ronaldo al minuto 51′. Poi è ancora il portoghese che al 54′ raccoglie un assist del compagno Dybala e insacca a porta vuota realizzando la doppietta personale. Per i biancocelesti, a nulla è valso il gol di Immobile su rigore realizzato al minuto 83′. Con le reti di stasera, sia CR7 che l’attaccante biancoceleste, salgono a quota 30 gol siglati in serie A in questa stagione. La Juventus va a +8 sull’Inter e vede lo scudetto. CLASSIFICA: Juventus 80; Inter 72; ... Leggi su alfredopedulla

