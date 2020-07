Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? I due in vacanza separati - (Di lunedì 20 luglio 2020) Francesca Galici Si vocifera che sia finita la storia tra Daniele Scardina e Diletta Leotta; i due sono in vacanza in località diverse, lei in Sicilia, lui a Ibiza, ma intanto continuano gli scambi social È mistero attorno alla coppia formata da Diletta Leotta e Daniele Scardina, nata appena un anno fa come un flirt estico e poi cresciuta, fino a diventare qualcosa di molto serio per entrambi. I due hanno trascorso insieme la quarantena nell'appartamento milanese della giornalista sportiva, che nei giorni del lockdown ha regalato fotografie mozzafiato ai paparazzi mentre era intenta ad allenarsi sul suo terrazzo. Da qualche giorno, però, il mormorio che vede la coppia ormai distante si fa ... Leggi su ilgiornale

