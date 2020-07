Coronavirus, nelle ultime 24 ore è tornato ad aumentare il numero delle vittime (13), contagi in calo (Di lunedì 20 luglio 2020) Premesso che dobbiamo ‘abituarci’ ad una casistica altalenante, dopo un weekend tutto sommato ‘positivo’, nelle ultime 24 ore i dati forniti dalla Protezione civile parla si un aumento delle vittime da Coronavirus ne pese, nello specifico da ieri sono stati registrate 13 vittime (8 in Lombardia), a fronte delle complessive 35.058 dall’inizio dell’emergenza. Di contro cala però il numero dei nuovi casi di contagio, da ieri 190 (56 dei quali in Lombardia), per complessivi 244.624 ad oggi. Sempre in tema di ‘diminuzione’, sono 36 i positivi in meno da ieri, così come il numero dei malati, sceso a 12.404. Aumentano fortunatamente anche i guariti, 213 da ieri, ... Leggi su italiasera

SkyTG24 : Coronavirus, a Roma troppi assembramenti: nuove chiusure nelle piazze della movida - RegLombardia : Oggi in Lombardia non si registra alcun decesso e nelle province di Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio non ci sono casi… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino: nelle ultime 24 ore 190 nuovi positivi e 13 morti. Impennata in Piemonte da 3… - viveremacerata : Coronavirus: nessun nuovo positivo e nessun decesso nelle Marche - Maria33759436 : Gli scienziati dell'Università di Oxford affermano che il loro vaccino sperimentale contro il coronavirus è stato m… -