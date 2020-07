Bar Refaeli, la top model condannata in Israele per evasione fiscale (Di lunedì 20 luglio 2020) È arrivata oggi la condanna, da parte del tribunale israeliano, alla top model Bar Refaeli e sua madre, per evasione fiscale: l’esito e il verdetto Bar Refaeli (fonte foto: Instagram, @barRefaeli)La modella e conduttrice televisiva israeliana di 35 anni, la nota Bar Refaeli, è stata oggi condannata dal tribunale israeliano per quattro accuse di reati fiscali: la decisione è arrivata dopo un lungo procedimento contro la top model e la sua famiglia. Il tribunale distrettuali di Tel Aviv, in Israele, ha dunque giudicato colpevole per evasione fiscale la modella, insieme a sua madre Zipora ... Leggi su chenews

