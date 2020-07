AUDIO - Donati: "Gattuso bravo allenatore come Inzaghi, sta facendo molto bene" (Di lunedì 20 luglio 2020) Per parlare di Milan è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Massimo Donati.Confermerebbe Pioli?"Alla fine c'è da considerare il Pioli pre-Ibra e quello post Ibra. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Donati

Tutto Napoli

"Alla fine c'è da considerare il Pioli pre-Ibra e quello post Ibra. Prima non aveva la personalità di vincere le partite questo Milan, poi quando è arrivato lo svedese le cose sono cambiate. Ha fatto ...Due nuove opere d'arte, dedicate a due argomenti particolarmente importanti e d'attualità, realizzate a Pescara dall'artista Cristina Donati Meyer, che ha realizzato in pieno centro (in via Trieste, ...