Ardea, controlli sulle spiagge: sanzionati 3 stabilimenti e multati 2 parcheggiatori abusivi (FOTO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Ardea controlli sulle spiagge: sanzionati tre stabilimenti, verifiche anche sulle aree di parcheggio. La Polizia Locale di Ardea e la Capitaneria di Porto di Torvaianica hanno proceduto nel weekend alla verifica dapprima sulla costa e poi via terra delle attività balneari lungo il territorio di Ardea. Tre le attività balneari sanzionate con verbali da oltre mille euro ciascuno, in violazione di Ordinanza balneare art 7 lett.O, nelle attività posizionate una sul passo a mare fronte via Bergamo, le altre due in Lungomare dei Troiani. Altra attività, posta in essere stavolta solo dalla Polizia Locale di Ardea, è stata eseguita sui parcheggi abusivi rinvenuti in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Analisi delle acque di Legambiente: Ostia si salva, male Fiumicino, Torvajanica ed Ardea

Goletta Verde, su coste laziali 14 punti oltre i limiti di legge

