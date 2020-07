Ancora proteste No Tav in Val di Susa, bruciato cancello cantiere (Di lunedì 20 luglio 2020) Nuovo assalto al cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte, a conclusione della tre giorni di protesta No Tav in Valle di Susa. L’ultimo blitz nella notte, quando i manifestanti hanno dato fuoco ad una delle cancellate poste a protezione dell’area di cantiere, in corrispondenza dei lavori di allargamento. La Digos di Torino ha identificato cinque manifestanti, attivisti del centro sociale Askatasuna: verranno denunciati per incendio doloso, violazione di un provvedimento dell’autorità e sanzionati per la violazione delle norme regionali sui fuochi appiccati in aree boschive.Quello di stanotte è stato il terzo attacco del fine settimana. “Continuano in grande stile i festeggiamenti per il primo mese del Presidio permanente dei Mulini - scrivono i No Tav sulle chat del movimento che si oppone alla ... Leggi su huffingtonpost

