Al Bano Carrisi, impensabile sfottò-vip in pubblico: "I dinosauri? Muti", chi lo sbeffeggia (Di lunedì 20 luglio 2020) Che sfottò per Al Bano Carrisi. Il simpatico colpo basso è firmato J-Ax, il rapper il cui vero nome è Alessandro Aleotti, il quale ha postato una foto che lo ritrae, appunto, insieme al cantante di Cellino San Marco. J-Ax infatti si trova in Puglia, dove è stato accolto da Al Bano con la cordialità che contraddistingue quest'ultimo. E per ringraziarlo, in calce al post che potete vedere qui sotto, il rapper ha scritto quanto segue: "E i dinosauri Muti. I miei amici > i vostri amici. Grazie Al Bano per tre giorni incredibili nella tua terra", ha concluso J-Ax. E che c'entrano i dinosauri? Presto detto: il riferimento è alla ormai celeberrima gaffe di Carrisi a Domenica In di Mara Venier, dove ... Leggi su liberoquotidiano

canniolinonero : RT @Maturato3: .... @tutticornuti ...il fratello mai avuto di Yari Carrisi e soprattutto il figlio mai nato di Al Bano Carrisi & Romina Pow… - con_cinismo : @SoloGoodVibes_ @mariellamarine @sillyela Tipo Al Bano Carrisi? ?????? - infoitcultura : Yari Carrisi dopo il cambio di cognome, ora esclude Al Bano in una foto di famiglia: astio tra i due? - 361magazine - infoitcultura : Yari Carrisi contro Al Bano, il cantante è escluso dalla famiglia - infoitcultura : Yari Carrisi contro Al Bano?/ Il cantante escluso dalla foto di famiglia: sul web.. -

