50mila ristoratori in rivolta contro la Castelli: «Non ti scusiamo, la politica non è uno show» (Di lunedì 20 luglio 2020) Lettera aperta di 50.000 ristoratori italiani al viceministro all’Economia, Laura Castelli. «Se si sbagliano i tempi e i modi si fa danno. Per noi il commento del viceministro al servizio mandato in onda dal Tg2 è “bocciato”. Non siamo più disposti a scusare, a capire o giustificare. Siamo diventati intolleranti a questi scivoloni televisivi che mettono alla gogna mediatica un intero comparto». I ristoratori: «Saremmo noi i pigri e gli incapaci?» «Ci hanno dato dei pigri, dei rivoluzionari, multati e adesso anche degli incapaci. Tutti questi appellativi non appartengono alla nostra categoria che rappresenta un importante colonna economica italiana (13% del Pil). I ristoratori non hanno mai chiesto clienti al governo, hanno chiesto sostenibilità per le ... Leggi su secoloditalia

I ristoratori italiani hanno replicato, con una lettera aperta, alla viceministra all’Economia Laura Castelli che li ha invitati, in caso di chiusura, a cercare un nuovo lavoro. Sono in tanti, 50mila.

