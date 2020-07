Uomini e Donne: Giovanna e Sammy si sono lasciati (Di domenica 19 luglio 2020) Ieri sabato 18 Luglio Giovanna e Sammy hanno reso ufficiale la loro separazione, dopo solo un mese di relazione. I motivi o il motivo sembra essere quello di un incompatibilità di carattere, che a dire la verita era già emerso nel programma televisivo. Sia Giovanna che Sammy hanno un carattere molto forte e spesso si sono scontrati anche furiosamente, ma nessuno si aspettava questa notizia, non così presto. Evidentemente i due non sono riusciti ad accettare questo loro modo di discutere o forse i dubbi di Giovanna sono venuti di nuovo a galla. Leggi anche: Uomini e Donne – Chi è il nuovo tronista gieffino? Uomini e Donne: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

