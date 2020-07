Una pioggia di soldi di mamma: bambino statunitense dona 20.000 dollari a Twitch (Di domenica 19 luglio 2020) Oggi, noi di Esports247 vogliamo presentarvi una storia ben diversa che riguarda il magico mondo del gaming e quello degli Esports. Spesso parliamo di scandali, di ban, di eventi legati ai tristi eventi di George Floyd, oggi no, oggi vogliamo parlarvi di una storia che ha del goliardico, anche se, tecnicamente, per noi può essere divertente, ma per la sfortunata mamma americana, lo è molto meno. Questa ragazza statunitense, di cui non sappiamo il nome (ha voluto mantenere giustamente l’anonimato) ha raccontato come il suo pargolo, grande esperto di Twitch, Esports e mondo di internet (una conoscenza che la madre stessa ha detto che è “mostruosa”) ha utilizzato la carta di credito della famiglia, per poter supportare i suoi beniamini del canale viola, spendendo la cifra di 19.870,94 ... Leggi su esports247

ladyonorato : ????DISASTRO oggi a #Palermo! Una pioggia torrenziale ha battuto la città per qualche ora e questo è ciò che accade… - ignaziocorrao : Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa delle due persone vittime del nubifragio di #Palermo. Trovare la morte pe… - repubblica : Danzava scalzo sotto la pioggia: una ex-ballerina pagherà gli studi al bambino nigeriano - esports247_it : Una pioggia di soldi di mamma: bambino statunitense dona 20.000 dollari a Twitch - kristiansider : RT @Lines126: Ti ho persa ed era palese, eri gocce di pioggia dentro una bufera. -

Ultime Notizie dalla rete : Una pioggia I mercati si preparano a una pioggia di bond verdi per la transizione ecologica - 24+ Il Sole 24 ORE 18 lug 2020

ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino: uso moltissimo questo mezzo e poiché la mia bicicletta ha compiuto il mezzo secolo, credo che abbia maturato il diritto a ...

Fisco, tasse e versamenti Iva: da lunedì a fine mese pioggia di scadenze per gli italiani

Maxi scadenza fiscale lunedì con una maratona di adempimenti che proseguirà poi fino alla fine del mese. Agli appuntamenti stabiliti si aggiungono infatti quelli rinviati a causa dell'emergenza dettat ...

ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino: uso moltissimo questo mezzo e poiché la mia bicicletta ha compiuto il mezzo secolo, credo che abbia maturato il diritto a ...Maxi scadenza fiscale lunedì con una maratona di adempimenti che proseguirà poi fino alla fine del mese. Agli appuntamenti stabiliti si aggiungono infatti quelli rinviati a causa dell'emergenza dettat ...