Un Posto al Sole Amarcord: Tv Soap intervista Gino Rivieccio (Virgilio) (Di domenica 19 luglio 2020) Nel 2012, la Soap Un Posto al Sole ha potuto contare sulla partecipazione del celebre attore Gino Rivieccio, che ha interpretato nella Soap partenopea il ruolo del “truffatore” Virgilio Sgambati e che noi telespettatori abbiamo rivisto recentemente (durante il periodo in cui sono andate in onda repliche proprio dell’annata 2012).Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Robert inizia una relazione con…Nell’ambito del nostro spazio “Amarcord”, Tv Soap ha raggiunto telefonicamente Rivieccio per fargli alcune domande sulla sua esperienza passata nella produzione quotidiana di Rai 3. Benvenuto su Tv Soap. Partiamo con Un ... Leggi su tvsoap

AttilaAzureRive : @scatto_da_fermo Da come sta andando il meteo questo luglio, finalmente avremo un posto al sole... - nez26 : Siamo al punto di non ritorno, occhiali da sole in testa 24/24 per tenere a posto i capelli è forse ora di andare dal parrucchiere? - infoitcultura : Un Posto al Sole, chi è Michelangelo Tommaso: vita privata, news e figli di Filippo Sartori - LuciTheWeirdCat : RT @UltraVioletta25: Non c'è niente da fare:ogni volta che fanno Mia Moglie è Una Strega io lo devo vedere. E ogni volta provo anche io a f… - Gianni98924083 : @GustavoMichele6 @CarloCalenda @nzingaretti Vi sono soggetti che da un vecchio sistema hanno assorbito qualche cost… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, le trame dal 20 al 24 luglio 2020 Tv Sorrisi e Canzoni “L’ apecar in regola, la burocrazia lenta, la multa, le lettere a De Luca. Forse era meglio andare al nord”

Sono un capo famiglia di 46 anni. Vivo a Messina dal 2011 ed in questa città ho ricominciato la mia vita. Mia moglie, messinese, ed io, napoletano, abbiamo vissuto momenti non facili grazie alla crisi ...

Si ricorda Paolo Borsellino, si dimentica la verità

Il depistaggio 28 anni dopo: tutto quello che ancora non è chiaro. Due giorni fa la richiesta dell'ergastolo per Messina Denaro, accusato di essere tra i mandanti. Ma sulle responsabilità di chi ha al ...

Sono un capo famiglia di 46 anni. Vivo a Messina dal 2011 ed in questa città ho ricominciato la mia vita. Mia moglie, messinese, ed io, napoletano, abbiamo vissuto momenti non facili grazie alla crisi ...Il depistaggio 28 anni dopo: tutto quello che ancora non è chiaro. Due giorni fa la richiesta dell'ergastolo per Messina Denaro, accusato di essere tra i mandanti. Ma sulle responsabilità di chi ha al ...