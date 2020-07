Ugolini: “Gattuso cerca la migliore formazione possibile per il Napoli” (Di domenica 19 luglio 2020) Nei collegamenti dai campi di Sky Massimo Ugolini ha commentato la sfida che il Napoli si appresta ad affrontare al San Paolo contro l’Udinese “Il Napoli cerca la migliore formazione possibile, la cerca Rino Gattuso. La presenza di Lobotka in mezzo al campo che è un giocatore più verticale significa che il Napoli cerca un gioco più offensivo. Sta crescendo la fiducia nei sui confronti da parte di Gattuso ed è un segnale importante. Come il ritorno del tridente ufficiale di Insigne, Mertens e Callejon, non che abbiamo fatto male a Bologna gli altri, ma le garanzie di quei tre sono al momento imprescindibili” L'articolo Ugolini: “Gattuso cerca la migliore ... Leggi su ilnapolista

napolista : Ugolini: “#Gattuso cerca la migliore formazione possibile per il #Napoli” A Sky: “Il ritorno del tridente ufficial… - sscalcionapoli1 : Sky, Ugolini: 'Gattuso non si è arrabbiato con la squadra alla ripresa degli allenamenti' #ForzaNapoliSempre - AzzurrissimoTwi : SKY. Ugolini: 'Gattuso ha reagito in queso modo al secondo tempo di Bologna!' - - CalcioNapoli24 : - news24_napoli : Ugolini: "Gattuso gioca proprio la partita: è divertente… -

Ultime Notizie dalla rete : Ugolini “Gattuso Coronavirus, sono 46 i medici morti Affaritaliani.it