Ufficiale: il Perugia esonera Cosmi. Squadra affidata a Oddo (Di domenica 19 luglio 2020) Attraverso un comunicato apparso sul sito Ufficiale della società, l’A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Serse Cosmi dall’incarico di responsabile tecnico della prima Squadra. Ecco il comunicato: “A mister Cosmi e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollino vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. La conduzione tecnica della prima Squadra sarà affidata nuovamente a Massimo Oddo, al suo vice Marcello Donatelli e al collaboratore tecnico Stefano Fiore”. Foto: profilo Twitter Perugia L'articolo Ufficiale: il Perugia esonera ... Leggi su alfredopedulla

