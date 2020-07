Udinese, Gotti: “C’è rammarico per la sconfitta ma sono orgoglioso della mia squadra” (Di domenica 19 luglio 2020) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa al San Paolo contro il Napoli Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha … L'articolo Udinese, Gotti: “C’è rammarico per la sconfitta ma sono orgoglioso della mia squadra” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sscalcionapoli1 : Udinese, Gotti in conferenza: 'Così fa male, Ospina ha salvato l'1-2 e poi quel palo su De Paul...' #featured - sportface2016 : #NapoliUdinese 2-1, le parole di Luca #Gotti - sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Sconfitta amara, ma usciamo a testa alta': Il tecnico friulano: 'Lecce ko? Continuo a pensare che… - Mediagol : #Napoli-#Udinese, #Gotti: “Rammaricato per questo ko. Salvezza? Vietato fare calcoli, testa alle prossime gare” - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI UDINESE - Gotti in conferenza: 'Nulla da rimproverare alla squadra. Salvezza? Non possiamo dirci ancora sereni' http… -