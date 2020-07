Si tratta ad oltranza a Bruxelles 400 mld di aiuti e 350 di prestiti (Di domenica 19 luglio 2020) Quasi 40 ore di negoziato. Mentre i capi di Stato e di governo sono riuniti a cena a discutere la nuova bozza del 'Next generation Ue' presentata dal presidente del consiglio europeo Charles Michel, i tempi del negoziato sfiorano il traguardo dei tre giorni di trattativa. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Un Risiko infernale, giocato sull'orlo dell'abisso. Cala la sera su Bruxelles e del vertice europeo dei record, arrivato al suo terzo giorno di frenetiche trattative, non si vede la fine. Tutto resta ...C'è uno spiraglio con l'Olanda: una mediazione sembra possibile su un meccanismo che non dia a un singolo Paese un potere di veto per bloccare l'erogazione dei fondi europei. E' l'ora di cena, per la ...